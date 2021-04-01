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Происшествия1 апреля 2021 15:19

В Смоленске нелегал пытался подкупить полицейских, чтобы избежать ответственности перед законом

Нарушители миграционного законодательства не смогли "выйти сухими из воды"
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском нелегал пытался подкупить сотрудника правоохранительных органов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вблизи деревни Стегримово Монастырщинского района инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились трое иностранных граждан, в том числе и водитель автомобиля 1976 года рождения.

Мужчина просил сотрудников правоохранительных органов не привлекать его к ответственности за нарушение миграционного законодательства и положил в бардачок автомобиля 20 000 рублей в качестве взятки. Предупреждения о противозаконности этих действий иностранца не остановили.

Теперь водителю придется отвечать перед законом по статье «Дача взятки», рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового.

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Криминал