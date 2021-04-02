На 1 территориях Смоленской области выявили коронавирус

На 9 территориях Смоленской области обнаружили коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 1 апреля коронавирус обнаружили на 9 территориях Смоленской области. 7 новых случаев заражения пришлось на областной центр, по "плюс" 5 Сафоново и Гагарин, еще 4 случая в Монастырщине. На остальные территории пришлось по 3 и меньше новых случаев заражения.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2916 человек, из них 2345 - в режиме самоизоляции, 571 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

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