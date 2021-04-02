Сирота получила квартиру после решения суда в Смоленской области

Под Смоленской сирота добилась получения жилья через суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Демидовского района Смоленской области отстояла свое право на жилье через суд после четырех лет ожидания. Девушка, будучи сиротой, состоит в списке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Демидовской районе, с марта 2017 года. Однако до сегодняшнего дня районная администрация не решила этот вопрос.

Прокурор Демидовского района обратился в районный суд с иском против администрации Демидовского района. Выяснилось, что приобретение жилья для девушки не планировалось и в 2021 году.

- С учетом изложенного, прокурор просил суд обязать Администрацию муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области предоставить Е. благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений; обязать Департамент Смоленской области по образованию и науке перечислить Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению Е., как лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений в течение 2021 года, - рассказали в пресс-службе районного суда.

Доводы искового заявления нашли подтверждение в ходе судебного разбирательства, в связи с чем суд обязал Департамент Смоленской области по образованию и науке в срок до 31 декабря 2021 г. перечислить районной администрации субвенции на обеспечение девушки жильем.

Также суд обязал администрацию Демидовского района с момента осуществления финансирования и заключения государственного контракта на приобретение жилого помещения предоставить смолянке жилье на территории района.

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