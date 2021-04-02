Под Смоленском построят пристройку к школе на дополнительных 500 мест

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В ходе рабочего визита в Вяземский район Алексей Островский посетил среднюю школу №4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова. В 2021 году в рамках реализации регпроекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» здесь возведут пристройку на дополнительные 500 мест.

По словам губернатора, в 2021-2022 годах из федерального и областного бюджетов учреждению будут выделены деньги в размере 400 млн рублей на проведение работ по возведению школьной пристройки.

Новое строение поможет проводить занятия за одну рабочую смену: сейчас школьники занимаются в две смены, так как в школе не хватает мест.

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