В Смоленском районе задержали группу людей с бензопилами

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Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли незаконную заготовку древесины. Четырех людей с бензопилами и трактором, которые направлялись к месту вырубки, задержали на неразграниченной территории Катынского сельского поселения Смоленского района. Злоумышленников заметили в ходе рейдов.

На данный момент по выявленному факту материалы переданы в следственные органы, рассказали в пресс-службе Департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания. Объем незаконно заготовленной древесины составил более 700 кубометров, а ущерб, причиненный государству, оценили в сумме более 13 миллионов рублей.

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