53-летняя смолянка чуть не погибла в ночном пожаре под Смоленском

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Страшный пожар случился сегодня, 2 апреля, ночью в деревне Боголюбово Холм-Жирковского района. Охваченный пламенем дом заметили соседи и тут же вызвали пожарных.

Внутри жилья находилась женщина 1973 года рождения. Она самостоятельно выбежала из полыхающего дома, после чего с ожогами и возможными признаками отравления была передана медикам, сообщили в пресс-службе МЧС России по Смоленской области.

Спасатели потушили пожар, но дом успел выгореть по всей площади. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить.

Ранее мы писали о том, что под Смоленском построят пристройку к школе на дополнительных 500 мест.