Бронь путевок на детское оздоровление в Смоленской области может начаться во второй половине апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бронирование путевок на детских отдых и оздоровление в Смоленской области начнется не раньше середины апреля, рассказали в Департаменте Смоленской области по социальному развитию. От родителей поступает много обращение по данному вопросу.

- Информация об открытии бронирования путевок будет размещаться заблаговременно, по мере определения организаций – поставщиков услуг, на Главной странице сайта Департамента Смоленской области по социальному развитию в рубрике «Новости», - говорится в сообщении.

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