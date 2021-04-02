В Смоленске стартует экологический месячник по благоустройству и санитарной очистке города

Фото: Тимур Ханов.

Со следующей недели в Смоленске стартует экологический месячник по благоустройству и санитарной очистке облцентра, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Уборкой мусора, листвы и песка займутся работники городской и областной администраций, администраций районов города, коллективы организаций, активные жители Смоленска. Графики и количество участников мероприятий уже определены.

- ОАО «Жилищник» и другие управляющие компании особое внимание уделят внешнему виду фасадов зданий, избавлению их от граффити и надписей. Районным отделам торговли, общественного питания и бытового обслуживания предстоит провести работу с предпринимателями и организациями, расположенными на первых этажах жилого фонда, чтобы территория возле этих объектов также была приведена в порядок, - говорится в сообщении.

Муниципальные учреждения «СпецАвто» и «Дормостстрой» очистят остановки, а МБУ «Зеленстрой» займется санитарной обрезкой деревьев и кустарников, подготовит цветники. Особое внимание во всех районах города будет уделено уборке воинских захоронений и памятных мест.

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