Погода в Смоленской области 3 апреля: будет тепло, но пасмурно

В пятницу в Смоленске и области будет тепло, но пасмурно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода. Ночью и утром в отдельных районах будет стоять туман. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя, а вечером возможен мокрый снег, сообщили в пресс-службе МЧС России по Смоленской области. Температура воздуха по области: ночью -4°C…+1°C, днем +5°C…+10°C. В Смоленске: ночью -2°C…0°C, а днем +6°C…+8°C.

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