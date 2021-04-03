Конфликт выпивших приятелей закончился возбуждением уголовного дела в Смоленске. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смолянин 1971 года рождения обратился в полицию и сообщил о причинении ему телесных повреждений. Стражи порядка выяснили, что между заявителем и его знакомым разгорелся конфликт после распития алкогольных напитков.

В разгар конфликта знакомый схватил нож и нанес своему оппоненту удар в правое бедро. Инцидент произошёл возле дома по улице Седова. Пострадавший обратился к врачу и выяснил, что повреждения квалифицируются как лёгкий вред здоровью.

Свой поступок подозреваемый объяснил возникшей личной неприязнью к потерпевшему. В отношении ранее судимого мужчины 1970 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.