Строительство горнолыжного комплекса под Смоленском поддержал Министр спорта

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Министр спорта РФ Олег Васильевич Матыцин посетил Смоленскую область с рабочим визитом и выразил поддержку администрации региона в вопросе строительства горнолыжного комплекса. Об этом Алексей Островский рассказал на своей странице ВКонтакте.

- Министр выразил поддержку Администрации региона в части реализации инвестиционного проекта по строительству горнолыжного комплекса «Валутино» и пообещал оказать содействие в разработке проектно-сметной документации, - рассказал Алексей Островский.

Также стало известно о возможности выделения федерального финансирования на реализацию проектов в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». Оно будет направлено на строительство ФОКа в селе Угра, реконструкцию стадиона Спортивной школы олимпийского резерва «Юность России» в областном центре и муниципального стадиона в Велиже.