В Смоленской области потеплеет до +11°C в понедельник 5 апреля. Фото: pixabay.com. Фото: pixabay.com

Понежиться в теплых лучах апрельского солнца удастся смолянам и гостям региона в понедельник 5 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Несмотря на то что, что небо будет облачным, солнце все же будет «выглядывать». Выходя из дома, зонт можно с собой не брать, так как осадков не ожидается.

Ветер подует юго-западный 7-12 м/с, днем ожидаются порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области: ночью -4°C…+1°C, днем +6°C…+11°C. В Смоленске: ночью -2°C…0°C, днем +7°C…+9°C.

Наши предки считали, что если день 5 апреля теплый, а ночью случились заморозки, погода в апреле будет погожей.

Напомним, строительство горнолыжного комплекса под Смоленском поддержал Министр спорта.