В Руднянском районе мать арестовали на 10 суток за неуплату алиментов. Фото: pixabay.com. Фото: pixabay.com

По информации Руднянского отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, за ненадлежащее исполнение родительских обязательств гражданка была лишена родительских прав, при этом согласно решения суда она обязана ежемесячно перечислять ½ часть от всех видов своего дохода на несовершеннолетних детей.

Судебное решение женщина исполняла нерегулярно и крайне неохотно. Задолженность составила 172 тысячи рублей.

Мать детей предупреждали об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Однако, это на нее не повлияло.

Кроме того, должница нигде официально не работала и по вопросу трудоустройства в центр занятости населения не обращалась.

Неплательщица по месту регистрации появлялась исключительно ночью и всячески избегала встреч с сотрудником службы.

Вскоре предполагаемое местонахождение женщины нашли. Горе-родительницу незамедлительно доставили в отделение судебных приставов для дачи объяснений за неуплату алиментов.

Решением суда должница признана виновной и ей назначено наказание в виде ареста на 10 суток.

Напомним, бронь путевок на детское оздоровление в Смоленской области может начаться во второй половине апреля.