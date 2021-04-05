В Рославльском районе пожарные успели остановить распространение огня. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

4 апреля около 21:00 житель деревни Коняты Рославльского района обнаружив, что из под кровли его дровника валит густой дым и вырываются языки пламени, вызвал на помощь пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Опасаясь, что огонь может перекинуться на дом, расположенный совсем близко, мужчина начал заливать пламя водой.

Попытки справиться со стихией оказались успешными и ему удалось не допустить распространения огня на большие площади.

Прибывшие на помощь огнеборцы 15 пожарно-спасательной части города Десногорска и 83 пожарной части ППС в считанные минуты ликвидировали возгорание.

В результате происшествия в каркасно-засыпном дровнике (3х2,5м) значительно выгорела кровля, изнутри постройка частично закопчена продуктами горения.

Что стало причиной возгорания – устанавливают специалисты.

Напомним, 53-летняя смолянка чуть не погибла в ночном пожаре под Смоленском.