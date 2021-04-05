СКР возбудил уголовное дело из-за гибели матери с ребенком в Починке. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
5 апреля около 05:00 в одном из частных домов по улице Советская города Починка Смоленской области произошел пожар.
После ликвидации возгорания были найдены тела 46-летней женщины и 6-летнего ребенка.
Следственный комитет РФ по Смоленской области возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Семья состояла на учете в органах системы профилактики.
Следователи и сотрудники отдела криминалистики осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы для установления причин пожара и причин смерти погибших.
По предварительным данным очаг возгорания находился в пристройке, куда хозяйка дома периодически выходила курить.
Специалисты проверят условия воспитания и проживания ребенка и дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, которые должны были контролировать семью и принимать незамедлительные меры реагирования.
Ранее В Рославльском районе пожарные успели остановить распространение огня.