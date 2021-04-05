СКР возбудил уголовное дело из-за гибели матери с ребенком в Починке. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

5 апреля около 05:00 в одном из частных домов по улице Советская города Починка Смоленской области произошел пожар.

После ликвидации возгорания были найдены тела 46-летней женщины и 6-летнего ребенка.

Следственный комитет РФ по Смоленской области возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Семья состояла на учете в органах системы профилактики.

Следователи и сотрудники отдела криминалистики осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы для установления причин пожара и причин смерти погибших.

По предварительным данным очаг возгорания находился в пристройке, куда хозяйка дома периодически выходила курить.

Специалисты проверят условия воспитания и проживания ребенка и дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, которые должны были контролировать семью и принимать незамедлительные меры реагирования.

Ранее В Рославльском районе пожарные успели остановить распространение огня.