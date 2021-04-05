На Смоленщине осудили жителя Тверской области за убийство в 2006 году. Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, 53-летний житель Тверской области признан виновным в убийстве с особой жестокостью и поджоге.

В 2006 году в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в сгоревшем частной доме в городе Вязьма с признаками насильственной смерти.

19 мая 2006 года трое мужчин по месту жительства потерпевшего распивали алкоголь. Ночью между пьяными гостями и хозяином дома произошла ссора, в ходе которой потерпевший ударил ножом в ногу одному из гостей.

Подсудимый заступился за знакомого, он руками и ногами избил обидчика. В ответ, хозяин дома взял нож и ударил второго гостя в область голени. Мужчина выхватил орудие преступления и причинил им ранения потерпевшему в области ягодиц.

От полученных травм хозяин дома упал на пол и перестал оказывать сопротивление.

После чего, подсудимый помог второму гостю покинуть дом и поджег предметы, расположенные в непосредственной близости от лежащего на полу потерпевшего, чем искусственно инициировал горение террасы дома. В результате жилой дом сгорел полностью.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти потерпевшего стало отравление угарным газом на фоне алкогольной интоксикации не установленной клинической степени.

С места преступления подсудимый со свидетелем скрылись в одной из деревень Вяземского района, а через несколько дней они покинули Смоленскую область.

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Он был задержан в Тверской области.

В ходе следствия мужчина категорически отрицал вину и отказывался от дачи показаний. Однако следователями удалось собрать достаточную доказательств, подтверждающих его причастность к убийству.

Суд приговорил мужчину к 11 годам заключения в колонии строгого режима.