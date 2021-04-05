В Смоленске отключат холодную воду в шести домах 6 апреля. Фото: pixabay.com.

По сообщению СМУП «Горводоканал», в связи с ремонтными работами 6 апреля в Смоленске отключат холодное водоснабжение по следующим адресам:

- с 09:00 до 17:00 – микрорайон Южный, 25, 25а, 25б, 25в;

- с 09:30 до окончания работ – Краснинское шоссе, 3б, 5.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

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