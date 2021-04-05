Дети сотрудников Смоленскэнерго в рисунках рассказали о профессии энергетика. Фото: Смоленскэнерго.

Сразу несколько детей сотрудников филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» стали победителями отборочного этапа конкурса, работы которых были направлены для участия на заключительном этапе в ПАО «Россети».

Конкурс детского рисунка «Россети: рисуют дети!» проводится ежегодно группой компаний «Россети» и направлен на развитие детского художественного творчества, обеспечения преемственности поколений, на формирование у детей интереса и уважительного отношения к профессии энергетика.

Цель конкурса – воспитание трудовых и патриотических качеств у подрастающего поколения, повышение интереса детей к профессии энергетика, укрепление культурных и корпоративных связей между организациями электросетевого комплекса.

Участники конкурса могли попробовать свои силы в нескольких номинациях: «Энергия большой страны», «Мои родители - энергетики», «Наука и новые технологии в энергетике». Возрастные категории участников конкурса от 5 до 14 лет. В этом году от филиала в конкурсе приняли участие 22 ребенка. Все участники будут отмечены дипломами, а лауреаты и победители получат также и ценные призы.

В номинации «Энергия большой страны» в возрастной категории от 5 до 7 лет первое место заняла Софья Трошина, а в категории от 11 до 14 лет бронзовым призером стала Анна Кожечкина.

В номинации «Мои родители - энергетики» в категории от 5 до 7 лет и от 11 до 14 лет Ариадна Кузьмина и Арсений Свиридов заняли вторые места. Второй стала и Екатерина Кузнецова в категории от 11 до 14 лет в номинации «Наука и новые технологии в энергетике».

«Традиционный ежегодный конкурс рисунков, в котором участвуют дети сотрудников, всегда вызывает интерес у подрастающего поколения. Дети энергетиков не понаслышке знают о сложной и важной профессии своих родителей, могут изобразить разнообразие специальностей работников энергокомпании. Родители постоянно рассказывать детям об опасности электрического тока, о средствах защиты при работе с ним, о том, как они и их коллеги ежедневно трудятся, чтобы в домах земляков всегда был свет», - прокомментировала начальник управления по работе с персоналом Смоленскэнерго Алла Королькова.