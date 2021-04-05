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Коронавирус Covid-195 апреля 2021 15:00

В учреждениях УФСИН Смоленшины запретили длительные свидания из-за COVID-19

Кроме того, в учреждениях уголовно-исполнительной системы России ограничены массовых мероприятий
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В учреждениях УФСИН Смоленской области запретили длительные свидания. Фото: pixabay.com.

Из-за пандемии коронавируса приказом УФСИН России по Смоленской области во всех подконтрольных учреждениях по региону до особого указания приостановлено предоставление длительных свиданий.

Такие ограничения направлены на недопущение заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников учреждений.

С соблюдением дополнительных санитарно-противоэпидемических мер продолжается предоставление краткосрочных свиданий, а также прием посылок, передач и бандеролей.

Кроме того, в учреждениях уголовно-исполнительной системы России ограничены массовых мероприятий.

Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно, в том числе и на официальном сайте УФСИН России по Смоленской области.

Напомним, 5 апреля еще две смерти зарегистрированы от COVID-19 в регионе.