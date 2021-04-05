В Смоленской области ожидается сильный ветер с дождем 6 апреля

В регионе ожидается сильный ветер с дождем 6 апреля. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

6 апреля в Смоленске и области будет облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Южный, юго-западный ветер (7-12 м/с, порывы до 15 м/с) во вторник пригонит в регион дождевые облака.

Ночью местами пройдут мокрый снег с дождем.

Днем на большей части территории области возможен небольшой, а местами умеренный дождь.

Температура воздуха ночью по области -2°C…+3°C, в Смоленске -1°C…+1°C.

Днем воздух прогреется по области до +5°C…+10°C, в Смоленске +6°C…+8°C.

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