Смоленские полицейские задержали троих молодых наркосбытчиков. Фото: pixabay.com.

Cотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области получили информацию о причастности двух жителей Смоленска (18 и 19 лет), а также и 18-летнего жителя города Ярцево к сбыту наркотиков.

Оперативники совместно с сотрудниками ГИБДД задержали подозреваемых на автодороге Р-120 в Починковском районе, когда они ехали на машине в сторону Рославля.

При досмотре у них обнаружили 140 свертков с порошкообразным веществом внутри. Экспертиза установила, что содержимым свертков является наркотик – смесь, содержащая N-метилэфедрон общей массой более 80 грамм.

Подозреваемые пояснили, что направлялись в Рославль для реализации там наркотиков путем организации закладок, а также признались в том, что уже сделали тайники с разовыми дозами N-метилэфедрона на территории Промышленного и Ленинского районов Смоленска, а также частично на территории Смоленского района.

Позднее оперуполномоченные УНК изъяли из 35 тайников, организованных подозреваемыми более 60 грамм смертоносного зелья.

Возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых заключен под стражу, двое других ожидают суда под домашним арестом.

Напомним, в учреждениях УФСИН Смоленщины запретили длительные свидания из-за COVID-19.