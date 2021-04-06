В Смоленске стартовал экологический месячник по благоустройству города. Фото: администрация Смоленска.

По информации администрации Смоленска, с 5 апреля в городе начинается месячник по санитарной очистке и благоустройству города.

В первый день месячника на уборку территорий во всех трех административных районах города вышли сотни смолян: сотрудники городской и районных администраций, муниципальных учреждений, управляющих компаний, жители многоквартирных домов и частного сектора, а также десятки единиц техники.

В ходе весенней уборки традиционно осуществляются сбор мусора и прошлогодней листвы, очистка от песка тротуаров и прилотковых зон проезжей части дорог, обрезка деревьев и кустарников, подготовка клумб к высадке декоративных растений.

В Промышленном районе, на улице 25 Сентября, 5 апреля провели уборку неразграниченных территорий.

Сотрудники администраций Ленинского, Заднепровского районов и Администрации города Смоленска также убирали незакрепленные территории на улицах Кирилла и Мефодия, Бакунина, Большая и Мало-Краснофлотские, Фрунзе, вдоль проезда от улицы Юрьева до улицы Островского.

Напомним, в Смоленской области ожидается сильный ветер с дождем 6 апреля.