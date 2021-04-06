Жительница Рославльского района отработала 20 часов из-за штрафа за побои. Фото: УФССП России по Смоленской области.

Должница, своевременно не уплатившая штраф за нанесение побоев, отбыла наказание в виде обязательных работ в учреждение коммунального хозяйства под контролем судебного пристава, сообщает пресс-служба Рославльского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области.

Женщина была признана виновной в нанесении побоев и ей был назначен штраф в 5 тысяч рублей.

Однако, смолянка не торопилась оплачивать штраф. Кроме того, должница избегала встреч с судебным приставом.

На принадлежащих ей банковских счетах денег не числилось, официально женщина трудоустроена не была.

Гражданка продолжала демонстративно игнорировать требование судебного пристава.

Тогда ей назначили обязательные работы сроком на 20 часов. После отбытия назначенного судом наказания должница оплатила ранее назначенный штраф.

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