В Сафоново осудят гендиректора фирмы за сокрытие 36 млн для неуплаты налогов. Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, генеральный директор АО «Поликрафт Энергомаш» обвиняется в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере.

Основным видом деятельности фирмы, расположенной в городе Сафоново, является производство котлов центрального отопления.

С февраля 2018 по май 2019 года руководитель организации, минуя расчетные счета организации, намеренно сокрыл их от принудительного взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в сумме более 36 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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