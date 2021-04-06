В Гагарине осудят мужчину, толкнувшего полицейского ради освобождения друга. Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, 35-летний житель Гагарина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

7 декабря 2020 года местные жители обратились в полицию с сообщением, о том, что соседи распивают алкоголь и в квартире очень шумно.

Стражи порядка незамедлительно направились в квартиру одного из домов в Гагарине. Дверь отрыли двое мужчин. Полицейский провел с ними разъяснительную беседу. Однако один из распивавших стал вести себя грубо и вызывающе. Тогда его задержали и доставили в отдел для привлечения к административной ответственности.

Через некоторое время в полицию пришел пьяный обвиняемый, который попытался заступиться за друга и настойчиво стал требовать отпустить товарища.

В результате мужчину направили в отделение неотложной наркологической помощи районной больницы для прохождения медицинского освидетельствования, где продолжил вести себя агрессивно.

Обвиняемый толкнул командира ОППСП в область грудной клетки, в результате чего последний упал на пол и ударился головой о дверь.

Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее смоленские полицейские задержали троих молодых наркосбытчиков.