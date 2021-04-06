Жительница Смоленска перевела более 200 тысяч дистанционному мошеннику. Фото: pixabay.com.

В отдел полиции Смоленска обратилась 45-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он объяснил, что по карте заявительницы проводятся подозрительные операции и для сохранения средств необходимо перевести их на «безопасный» счёт.

Следуя инструкциям незнакомца, потерпевшая перевела на счета абонентских номеров мобильной связи более 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Сафоново осудят гендиректора фирмы за сокрытие 36 млн для неуплаты налогов.