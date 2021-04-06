Смоленскэнерго просит смолян согласовывать земляные работы с электросетевой организацией. Фото: pixabay.com.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает жителям Смоленской области о том, что проведение всех видов земляных работ на территории области должно быть согласовано в обязательном порядке с энергетиками.

Напомним, что земляными работами считаются работы, связанные со вскрытием грунта при возведении объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и т.п., за исключением пахотных работ (вертикальная разработка грунта на глубину более 30 см), забивка и погружение свай и отсыпка грунтом на высоту более 50 см.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" все земляные работы могут производиться только при наличии письменного разрешения (ордера), выдаваемого "Объединением административно-технических инспекций Правительства". Для получения ордера на право производства земляных работ вам необходимо обратиться в Администрацию своего муниципального образования.

Строительные организации, согласно "Правилам производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций", обязаны представить в Смоленскэнерго рабочие чертежи проектов, а также проект производства работ. При их согласовании старший мастер участка района электрических сетей выдает строительной организации уведомление на право получения ордера. Один экземпляр уведомления хранится в РЭС.

Следующий этап после получения ордера – выезд энергетиков на место проведения земляных работ, т.к. сетевая организация в обязательном порядке должна проверить территорию на наличие кабеля, находящегося под напряжением. Необходимо помнить, что повреждение подземных коммуникаций Смоленскэнерго может повлечь за собой не только отключение абонентов от электроснабжения, но и гибель людей. Согласовывайте проведение своих земляных работ с филиалом заранее!

Если все же работы произведены без ордеров и с нарушением правил и привели к механическим повреждениям кабельной линии, необходимо немедленно прекратить земляные работы и удалить на безопасное расстояние людей и технику (не менее 8 метров от поврежденного кабеля). Сообщите о происшедшем, но номеру прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220 и примите меры для предотвращения приближения посторонних лиц к месту повреждения до приезда оперативной выездной бригады энергетиков.