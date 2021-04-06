В Рославле стражи порядка задержали смолянку с наркотиками в ключнице. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Сотрудники МВД России «Рославльский», находясь на маршруте патрулирования по улице Северная, обратили внимание на подозрительную женщину, которая находилась на заброшенной стройке.

При общении с полицейскими женщина заметно нервничала. Стражи порядка решили провести личный досмотр.

У женщины изъяли ключницу, в которой находились пять пробирок в черной термоусадке с кристаллическим веществом неизвестного происхождения.

Экспертиза показала, что в пробирках находился наркотик – смесь, содержащая метадон.

Подозреваемую доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Неработающая ранее судимая 36-летняя жительница Смоленска пояснила, что наркотик купила в Интернете.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение наркотиков. Женщине грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее смоленская таможня возбудила 2 уголовных дела из-за контрабанды препаратов.