Осужденные из колонии №1 изготовили мусорные контейнеры для Вязьмы. Фото: пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.

Ранее начальник ИК-1 УФСИН России по Смоленской области Дмитрий Кацуба договорился с главой Вяземского района Инной Демидовой об изготовлении и поставке одиннадцати контейнеров для ТКО для нужд жилищно-коммунального хозяйства города Вязьмы.

На сегодняшний день все мусорные контейнеры изготовлены и поставлены заказчику.

В производстве контейнеров принимали участие 8 осужденных, имеющих непогашенные материальные иски.

Сотрудничество муниципальной власти с исправительной колонией оказалось настолько удачным, что администрация Вяземского района заключила еще один муниципальный контракт на выполнение работ по установке скамеек и урн для благоустройства дворовых территорий райцентра в июне этого года.

Напомним, в Смоленске начался ремонт в скверах и парках и покраска скамеек.