В Смоленске собака Вольт нашла 5 телефонов, которые пытались провезти в колонию

В Смоленске служебная собака нашла 5 телефонов, которые пытались провезти в колонию. Фото: пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.

Пять сотовых телефонов и аксессуары к ним были обнаружены при досмотре автомобиля, въезжающего на территорию Исправительной колонии №2 УФСИН России по Смоленской области.

Запрещенные к использованию на территории исправительного учреждения предметы были упакованы в два свертка и ухищренным способом спрятаны в ходовой части автомобиля КамАЗ - на ходовой части в раме и в кожухе под кабиной.

При досмотре автомашины служебная собака, немецкая овчарка по кличке Вольт указала на свертки.

При последующем досмотре в них были найдены пять сотовых телефонов, два зарядных устройства к ним и два usb-кабеля, предназначавшиеся осужденным, отбывающим наказание.

По факту обнаружения запрещенных предметов проводится проверка.

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