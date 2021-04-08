В Рославле водитель на Lada Priora сбил 13-летнего пешехода. Фото: pixabay.com.

7 апреля около 14:20 в районе дома №17 по улице Товарная в Рославле произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

30-летний водитель Lada Priora не справился с рулевым управлением и 13-летнего пешехода.

Подросток перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

Напомним, в Демидове пассажирку госпитализировали после столкновения двух «ВАЗ».