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Общество8 апреля 2021 11:33

Под Смоленском должник арестован на 10 суток за отказ от уборки города

Смолянин предпочел скрываться от судебного пристава
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском должник арестован на 10 суток за отказ от уборки города. Фото: pixabay.com.

Под Смоленском должник арестован на 10 суток за отказ от уборки города. Фото: pixabay.com.

По информации судебных приставов по Ярцевскому и Духовщинскому районам УФССП России по Смоленской области, должник обязан отработать административное наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов.

Мужчина отказывался выходить на уборку города.

47-летний смолянин неоднократно вызывался на прием к судебному приставу, но не приходил.

По адресу регистрации застать его долго не удавалось, а в телефонных переговорах должник приводил различные доводы и причины нежелания исполнять назначенное наказание.

Далее смолянин предпочел скрываться от судебного пристава. Однако, его нашли и доставили в органы исполнения.

Суда назначил мужчине наказание в виде ареста на 10 суток.

Напомним, продавщице из Дорогобужа грозит штраф до 80 тысяч за продажу алкоголя подростку.