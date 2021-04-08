Житель Десногорска перевел около 400 тысяч рублей лжесотруднику банка. Фото:pixabay.com.

В отдел полиции по Десногорску обратился 25-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Молодой человек пояснил, что на его номер телефона позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Собеседник сказал, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить незаконные операции, лжесотрудник предложил молодому человеку самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет.

После чего парень подал заявку на оформление кредита и получил деньги. Воспользовавшись услугой перевода денег через смс-сообщение, заявитель перечислил около 400 тысяч рублей на неустановленный расчетный счёт.

Полицейские проводят проверку.

Напомним, под Смоленском должник арестован на 10 суток за отказ от уборки города.