В Смоленске полицейские через суд обязали удалить клевету с сайта YARMAX

В Смоленске сотрудники полиции обратились в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда.

В июле 2019 года рекламно-информационная газета «YARMAX» разместило на своем сайте сообщение о том, что полицейские незаконно проникли в квартиру гражданина и применили насилие в отношении него и членов его семьи.

Хозяин квартиры, в свою очередь обратился со встречным иском, ссылаясь на незаконные действия стражей порядка. Мужчина утверждал, что сотрудники полиции проникли в его квартиру, обыскали и нанесли ему побои с целью компрометации в глазах окружающих.

7 декабря 2020 года Ленинский районный суда Смоленска обязал удалить признанные недействительными сведениями из Интернета. В пользу каждого из полицейских взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей. В удовлетворении встречного иска отказано.

6 апреля 2021 Смоленский областной суд оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Напомним, под Смоленском должник арестован на 10 суток за отказ от уборки города.