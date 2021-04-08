В Ярцево осудили пенсионерку, угрожавшую убить полицейского ножом. Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, 67-летняя местная жительница обвинялась в угрозе применения насилия полицейскому.

29 июля 2021 года в отдел полиции «Ярцевский» поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов в городе Ярцево мужчина угрожает соседу топором.

На место происшествия выехала оперативная группа. Сотрудники полиции установили, где живет предполагаемый хулиган.

Дверь квартиры открыла пьяная сожительница мужчины. После непродолжительного разговора с представителями власти она стала размахивать перед полицейским ножом и угрожать ему убийством.

Свою вину женщина признала полностью.

Суд приговорил женщину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

Напомним, в Смоленске полицейские через суд обязали удалить клевету с сайта YARMAX.