В Смоленске задержали троих мужчин, организовывавших пропуск контрабанды в Россию. Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, трое местных жителей подозреваются в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Подозреваемые на территории области вынудили предпринимателя передать им 25 тысяч долларов США в виде взятки таможенным органам и органам внутренних дел РФ за беспрепятственный ввоз по автодороге М-1 «Беларусь» белорусской табачной продукции.

Следователи СК провели обыски по месту жительства подозреваемых. Все трое мужчин задержаны.

Продолжают устанавливать иные эпизоды их преступной деятельности, а также должностных лиц таможенных и правоохранительных органов, которые могли им оказывать содействие.

Напомним, в Смоленске задержали мужчину с поддельными водительскими правами.