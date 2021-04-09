В Смоленской области спасатели обезвредили 3 снаряда времен ВОВ за сутки. Фото: ГУ МЧС России по региону.

8 апреля жители Рудни нашли взрывоопасные снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Специалисты «Пожарно-спасательного центра» незамедлительно выехали на место находки.

Спасатели изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд калибра 107 мм в Рудне, артснаряд калибра 150 мм в поселке Хиславичи и минометную мину калибра 105 мм в деревне Астапковичи Рославльского района.

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