В Смоленске следователи заинтересовались ситуацией с незаконной высадкой школьницы из автобуса. Фото: Следственный комитет РФ по Смоленской области.
СУ СК РФ по Смоленской области начало проверку по размещенной в средствах массовой информации о том, что в Смоленске кондуктор автобуса №24 высадил несовершеннолетнюю девочку, которая потеряла проездной билет.
Следователи установят все обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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