В Смоленске следователи заинтересовались ситуацией с незаконной высадкой школьницы из автобуса. Фото: Следственный комитет РФ по Смоленской области.

СУ СК РФ по Смоленской области начало проверку по размещенной в средствах массовой информации о том, что в Смоленске кондуктор автобуса №24 высадил несовершеннолетнюю девочку, которая потеряла проездной билет.

Следователи установят все обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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