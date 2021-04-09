На Смоленщине пройдет легкоатлетический пробег в честь Дня космонавтики. Фото: администрация Смоленской области.

10 апреля на родине первого космонавта планеты Юрия Гагарина при поддержке Администрации Смоленской области пройдет традиционный открытый легкоатлетический пробег Клушино - Гагарин, посвященный Дню космонавтики.

Впервые пробег состоялся 12 апреля 1976 года. С тех пор ежегодно рабочие, служащие, студенты, школьники, гости из других городов собираются на родине первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, чтобы проверить свои легкоатлетические возможности.

В нынешнем году построение участников состоится в 11:00 на центральной площадке в деревне Клушино.

Согласно регламенту соревнований, забеги будут проводиться на 23,5 км, 12 км и 4 км.

Участниками пробега на 23,5 км могут стать мужчины и женщины от 18 лет. К забегу на 12 км допускаются юноши и девушки 2005- 2004 г.р., мужчины и женщины 1970-1961 г.р., 1960 г.р. и старше. К забегу на 4 км смогут присоединиться юноши и девушки 2006-2009 г.р.

По итогам соревнований лучшие легкоатлеты будут награждены медалями, грамотами, кубками и ценными подарками. Кроме того, все спортсмены получат сертификаты участников.

Напомним, в Смоленске 30 лет назад запустили первый троллейбус.