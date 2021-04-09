В Вяземском районе водителя грузовика Freightliner госпитализировали после ДТП. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.

8 апреля около 15:50 на 192-м км автодороги «М-1 Москва-Минск» в Вяземском районе произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

45-летний водитель машины Freightliner с полуприцепом Krone, наехал на стоящее транспортное средство Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Schmitz, под управлением 60-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля Freightliner госпитализирован в Вяземскую ЦРБ.

Напомним, Под Смоленском виновник ДТП оплатил долг в 169 тысяч после ареста авто.