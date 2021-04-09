В Починковском районе автоледи на Volkswagen пострадала после съезда в кювет. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.

8 апреля около 07:30 на 3-м км автодороги «Лучеса - Докудово - Шмаково» в Починковском районе произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД Росси по Смоленской области.

31-летняя женщина-водитель машины Volkswagen Passat не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с рулевым управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.

Напомним, в Вяземском районе водителя грузовика Freightliner госпитализировали после ДТП.