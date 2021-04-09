В Смоленске «ВЦ ЖКХ» возобновляет очный прием граждан с 14 апреля. Фото: городская администрация.

Центральный офис и отделения СМУП «ВЦ ЖКХ», посещения гражданами которых были приостановлены в связи с коронавирусной инфекцией, 14 апреля начнут работать в прежнем режиме, сообщает администрация Смоленска.

По всем вопросам расчетов за жилищно-коммунальные услуги можно обратиться как на электронную почту предприятия mailbox@smupvc.ru, так и при личном посещении.

Часы работы офисов можно посмотреть на сайте городской администрации.

При посещении необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность, и средства индивидуальной защиты: маску, перчатки.

Напомним, на Смоленщине пройдет легкоатлетический пробег в честь Дня космонавтики.