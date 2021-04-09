В Смоленской области ожидается сильный ветер до 17 м/с в субботу. Фото: ГУ МЧС России по региону.

В субботу, 9 апреля, в Смоленске и области ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Ветер подует юго-западный, южный, 7-12 м/с, утром и днем порывы ветра местами достигнут 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем +9°C…+14°C.

В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, а днем +10°C…+12°C.

При сильных порывах ветра слабо-укрепленные конструкции крайне неустойчивы, МЧС советует держаться вдали от рекламных щитов, опорных конструкций и линий электропередач.

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