В Смоленске пятеро осужденных изготовили стеллажи для судов области. Фото: УФСИН России по Смоленской области.

16 металлических офисных стеллажей изготовили в исправительной колонии №1 УФСИН России по Смоленской области для судов региона.

Продукция изготовлена в срок и уже заняла свое место в зданиях судов двух районов Смоленска.

Качеством продукции заказчик остался доволен и сейчас готовится еще один контракт с исправительным учреждением на изготовление дополнительной партии стеллажей, а также офисной мебели.

При производстве стеллажей были привлечены к труду 5 осужденных, имеющих непогашенные материальные иски.

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