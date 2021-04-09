В Смоленске пятеро осужденных изготовили стеллажи для судов области. Фото: УФСИН России по Смоленской области.
16 металлических офисных стеллажей изготовили в исправительной колонии №1 УФСИН России по Смоленской области для судов региона.
Продукция изготовлена в срок и уже заняла свое место в зданиях судов двух районов Смоленска.
Качеством продукции заказчик остался доволен и сейчас готовится еще один контракт с исправительным учреждением на изготовление дополнительной партии стеллажей, а также офисной мебели.
При производстве стеллажей были привлечены к труду 5 осужденных, имеющих непогашенные материальные иски.
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