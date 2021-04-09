В Смоленске пройдет ежегодная акция «Тотальный диктант» 10 апреля. Фото: администрация Смоленской области.

10 апреля в 14:00 во всех регионах России и почти в 60 странах мира пройдет ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант».

В Смоленске основной площадкой проведения по традиции выступит областная универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского.

«Тотальный диктант» – это проект по проверке грамотности, участниками которого могут стать все желающие, вне зависимости от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса.

Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирском гуманитарном университете по инициативе творческого студенческого объединения «Глум-Клуб».

По словам организаторов, в нынешнем году по всему миру откроются 1100 площадок «Тотального диктанта».

Зарегистрироваться, а также выбрать удобный для себя формат написания (очно, онлайн на сайте и в формате #пишемдома – под онлайн-диктовку), можно здесь.

Автором текста «Тотального диктанта – 2021» стал писатель Дмитрий Глуховский – создатель романов «Метро 2033» и «Метро 2034».

Напомним, в Смоленской области ожидается сильный ветер до 17 м/с в субботу.