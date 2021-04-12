60-летие первого полёта человека в космос отмечают в Смоленской области

60-летию первого полёта человека в космос отмечают в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

Накануне, 11 апреля, в Гагаринском районе прошел легкоатлетический пробег от деревни Клушино, где родился Юрий Алексеевич, до города, носящего его имя.

В забеге приняли участие спортсмены разных возрастов из Смоленской, Московской, Калужской и Ленинградской областей. Дистанций было три - на 23,5 км, 12 км и 4 км. Контрольное время пробега 108 минут, что равно длительности полёта Юрия Гагарина.

60-летию первого полёта человека в космос отмечают в Смоленской области. Фото: Гагаринский район Смоленской области.

Оттуда также был дан старт 30-ому сверхмарафону Гагарин - Можайск – Калуга.

А в Смоленске, 10 апреля, прошла акция «108 минут фоновой ходьбы». Участники разбились на малые группы и неспешно прогулялись по Реадовскому парку.

Время 108 минут отведено не случайно. Именно столько корабли «Восток-1» весом 4725 кг пролетел свыше 40 тысяч км вокруг земного шара и приземлился в Саратовской области.