Создан оргкомитет по увековечению памяти Николая Рыленкова. Фото: smolensk.er.ru.

Ранее идею сохранения в бронзе памяти прозаиков и поэтов, чья судьба была связана со Смоленщиной, озвучила спикеру регионального парламента Игорю Ляхову творческая семья Куликовых. По инициативе председателя областной Думы создан организационный комитет, который собрал компетентных и неравнодушных людей: краеведов, скульпторов, поэтов, журналистов.

«Игорь Васильевич, благодарим за ту поддержку, которую вы оказываете творческому сообществу Смоленщины. Совсем недавно вышел в свет литературный сборник современных авторов. Наши поэтические имена не пропадут, а будут звучать, прославлять Смоленскую землю, развивать и преумножать традиции нашей поэтической школы. Сегодня мы снова обсуждаем совместный проект», – сказал председатель областного отделения Союза писателей России Олег Дорогань.

В свое время Игорь Ляхов оказал содействие в установке бюстов писателей Бориса Васильева и Александра Беляева на улице Докучаева. Здесь же планируется разместить памятник Николаю Рыленкову и превратить это место в полноценную Литературную аллею.

«Идея возникла во время создания памятника Беляеву. Мы сразу поняли, что улица Докучаева очень удобная и экскурсоводы подтверждают, что это готовый туристический маршрут», – рассказала член Союза архитекторов России Наталья Куликова.

Создан оргкомитет по увековечению памяти Николая Рыленкова. Фото: smolensk.er.ru.

К следующему заседанию известный скульптор Константин Куликов подготовит эскиз будущего памятника Рыленкову.

На первом же заседании инициативная группа обсудила организационные моменты, а также подчеркнула важность совместного проекта. Лауреат литературной премии имени Н.И. Рыленкова Николай Чепурных рассказал о жизни выдающегося земляка-поэта.

Завершая первое собрание оргкомитета, Игорь Ляхов поблагодарил собравшихся за инициативность.

«Мы собрались на площадке «Единой России», потому что мои коллеги-однопартийцы готовы поддержать этот важный проект. Надеемся, что Литературная аллея станет одной из визитных карточек Смоленска, ведь это наше богатство и то, чем мы можем по праву гордиться», – подчеркнул Игорь Ляхов.

Смоленское региональное отделение «Единой России» уже на протяжении многих лет ведет работу по сохранению и увековечиванию памяти героев. Партией в регионе реализуется сразу несколько патриотических проектов, в том числе по установке памятников: федеральный партпроект «Историческая память», региональным координатором которого является Игорь Ляхов, региональные проекты «Связь поколений», «Гнездовские курганы», «Защитникам Отечества посвящается…» и «Доброхоты».