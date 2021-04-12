Памятник Николаю Рыленкову дополнит Литературную аллею в Смоленске. Фото: smolensklib.ru.

Памятник Николаю Рыленкову дополнит Литературную аллею в Смоленске. В настоящее время создан оргкомитет по увековечению памяти выдающегося земляка-поэта.

Эскиз монумента находится в разработке.

В свое время спикер регионального парламента Игорь Ляхов оказал содействие в установке бюстов писателей Бориса Васильева и Александра Беляева на улице Докучаева. Здесь же планируется разместить памятник Николаю Рыленкову.

Подробнее о проекте - здесь.

Между тем, 60-летие первого полёта человека в космос отмечают в Смоленской области. На родине космонавта Юрия Гагарина проходят спортивные состязания.