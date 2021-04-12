«Сплошные проверки» пройдут в Смоленске в День космонавтики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сплошные проверки» пройдут в Смоленске в День космонавтики. О месте облавы ГИБДД не сообщает. Суть мероприятия в том, что на одном из участков стражи порядка будут тормозить все машины, двигающиеся в потоке. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения.

Принять участие в поиске нарушителей ПДД может каждый житель региона.

- Жители области могут принять непосредственное участие в борьбе с пьянством за рулем и грубыми нарушениями ПДД РФ, сообщив необходимую информацию ближайшему наряду ДПС или в отделение подготовки оперативной информации Госавтоинспекции по телефону: 8(4812) 77-66-97, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Ранее смолянин хотел купить билеты в театр и остался без 11,5 тысяч рублей. Мужчине попался сайт-дублер по продаже билетов.