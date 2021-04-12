Смоляне обсуждают красочное украшение с зонтиками в парке Рославля. Фото: Николай Иванов.

Смоляне обсуждают в соцсетях красочное украшение с зонтиками в парке Рославля. Накануне там появился новый арт-объект.

Местные жители сравнили новое украшение парка с зонтиками во Франции. Только, по наблюдениям, местному украшению не хватает размаха.

- Кучнее надо, - написали пользователи интернета в соцсетях.

Ранее на улице Николаева в Смоленске провалилась брусчатка. Провал огородили, но дорога продолжает разрушаться.